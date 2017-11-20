В НИУО МО Армении завершились первые ведомственные пилотные курсы

18 ноября в Национальном исследовательском университете обороны МО РА (НИУО) состоялись мероприятия, посвященные завершению пилотных курсов ведомственной переподготовки “Стратегические ориентиры реформирования оборонной системы РА”, организованные НИУО с 23 октября по 17 ноября. Об этом «Арменпресс» сообщили в Национальном исследовательском университете обороны МО РА.

Целью проводимых в рамках образовательной программы НИУО этих первых курсов, в церемонии открытия которых принял участие Президент РА Серж Саргсян, являлось повышение эффективности оборонно-безопасностной системы РА путем организации обучения на базе результатов научных исследований. Слушателями курсов были представители старшего офицерского состава МО РА и Генштаба ВС РА, специальные гражданские служащие, лекции читали ведущие специалисты оборонно-безопасностной сферы из МО, ГШ ВС, НИУО, а также лекторы из ЕрГУ и Американского университета Армении и независимые эксперты.

В Национальном исследовательском университете обороны данные курсы осуществлялись по современной научно-образовательной методологии, разработанной в сотрудничестве с Национальным университетом обороны США и Московским государственным институтом международных отношений МИД РФ, и завершились проведением стратегической игры.

На торжественном мероприятии, посвященном завершению курсов, выступили Первый заместитель Министра Обороны РА Артак Закарян, Начальник НИУО генерал-лейтенант, профессор Гайк Котанджян и заместитель Начальника НИУО по образованию – начальник Национального института стратегического оборонно-безопасностного образования полковник Сурен Давтян, которые в своих выступлениях подытожили результаты ведомственных пилотных курсов. Участникам курсов были выданы сертификаты.