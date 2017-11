Американский певец Бруно Марс удостоен престижной музыкальной премии American Music Awards (AMA) в главной номинации "Артист года". 45-я ежегодная церемония вручения премий AMA прошла в воскресенье в театре Microsoft Theater в Лос-Анджелесе (штат Калифорния) и транслировалась в эфире телеканала ABC.

American Music Awards была учреждена в 1973 году в качестве альтернативы премии Grammy. Награды присуждаются на основе результатов онлайн-голосования, участие в котором может принять любой пользователь интернета. Номинантов определяют путем учета объемов продаж записей, числа просмотров видеоклипов, а также активности в социальных сетях, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

В этой номинации премию также оспаривали диджей-дуэт The Chainsmokers, канадец Дрейк, американский рэпер Кендрик Ламар и британский автор-исполнитель Эд Ширан.

Лучшей поп/рок-исполнительницей признана Леди Гага. Эпатажная американка одержала верх над Рианной и Алессией Карой. В номинации "Лучший поп/рок-дуэт или группа" трофей достался квартету Imagine Dragons, сумевшему опередить диджей-дуэт The Chainsmokers и ветеранов брит-попа Coldplay.

Лучшей поп/рок-песней года прогнозируемо стал сингл Despacito пуэрториканских певцов Луиса Фонси и Дэдди Янки при участии Джастина Бибера, клип на который поставил рекорд по количеству просмотров на видеохостинге YouTube. В этой категории пуэрториканцы оставили позади композиции Closer в исполнении The Chainsmokers и американки Холзи, а также Shape of You Эда Ширана.

Награды также достались любимцу поклонников кантри Киту Урбану, лидировавшему сразу в трех номинациях, диджею Халиду (лучшая композиция в стиле рэп/хип-хоп), американской рок-группе Linkin Park, которая выпустила клип на песню One More Light, посвященную недавно погибшему солисту коллектива Честеру Беннингтону. Нельзя не отметить сольный успех ирландца Найла Хорана из британской группы группы One Direction, он назван лучшим дебютантом года.

