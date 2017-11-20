К поискам аргентинской субмарины подключились подводные дроны ВМС США

Военно-морские силы США направили автономные подводные аппараты на поиски пропавшей аргентинской подводной лодки "Сан-Хуан", сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

К операции подключился аппарат Bluefin 12D (Deep) UUV, который на протяжении 30 часов способен на скорости 5,6 километра в час осуществлять поиск на глубине до 1,5 тысячи метров, а также три дрона Iver 580 UUV, которые могут на протяжении 14 часов работать глубине около 100 метров.

Ранее ВМС Аргентины сообщили, что поиск пропавшей подлодки продолжается, несмотря на непогоду, однако обнаружить ее пока не удалось. Метоусловия, как ожидается, могут улучшиться со вторника.

"Сан-Хуан" перестал выходить на связь 15 ноября на пути из порта Ушуайя в город Мар-дель-Плата. На борту подлодки находились 44 члена экипажа.