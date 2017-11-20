Чилийцы не смогли избрать нового президента страны в первом туре

Ни один из претендентов на высший государственный пост Чили не смог набрать абсолютное большинство голосов, чтобы стать новым президентом страны уже по итогам первого тура выборов. Согласно результатам, которые были опубликованы на сайте Избирательной службы республики после обработки данных с 98,10% участков, во второй тур выходят бывший президент Чили Себастьян Пиньера и сенатор Алехандро Гильер, поддерживающий действующее правительство, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

За экс-президента, выдвигающегося от правого альянса "Чили, вперед!", проголосовали 36,64% избирателей. За Гильера, которого поддерживают несколько входящих в правящую левоцентристскую коалицию партий, - 22,67%.

Главным сюрпризом выборов стал неожиданно высокий результат журналистки Беатрис Санчес из левой коалиции "Широкий фронт", которая оказалась в шаге от второго раунда с 20,29% голосов. Согласно последним опросам, ее были готовы поддержать от 8 до 13%.





