Министр юстиции Армении Давид Арутюнян принял представителей БДИПЧ/ОБСЕ

Министр юстиции Армении Давид Арутюнян принял 17-го ноября представителей БДИПЧ/ОБСЕ из экспертной группы «Демократия посредством права».

Как сообщили «Арменпресс» в управлении по информации и связям с общественностью Министерства юстиции Армении, в составе делегации профессор Пере Виланова Триас (Венецианская комиссия), Алексей Громов и Василь Ващанка (БДИПЧ/ОБСЕ).

В ходе встречи стороны обсудили проект конституционного закона «О референдуме», коснулись ряда его положений и спорных пунктов. В заключение встречи министр юстиции Армении Давид Арутюнян ответил на интересующие экспертов вопросы, выслушал их предложения и поблагодарил представителей международных структур за конструктивное сотрудничество в разработке проекта конституционного закона.