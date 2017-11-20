Королева Елизавета II и принц Филип отмечают платиновую свадьбу

Королева Великобритании Елизавета II и ее супруг герцог Эдинбургский принц Филип отмечают в понедельник так называемую платиновую свадьбу, как именуется 70-летие с момента заключения брака. Никому из предшественников нынешней королевы на британском троне не доводилось еще праздновать столь весомый юбилей своего семейного союза, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Еще в октябре Букингемский дворец дал понять, что никаких публичных торжеств в юбилейную дату не предвидится: 91-летняя Елизавета и 96-летний Филип должны будут провести этот день в Виндзорском замке. Однако телеканал Sky News сообщил, что венценосная чета все же устроит праздничное торжество для ближайших друзей и членов королевской семьи.

В субботу Букингемский дворец обнародовал официальную фотографию 91-летней королевы и ее 96-летнего супруга, приуроченную к их платиновой свадьбе.