Премьер-министр Армении Карен Карапетян стал дедом близнецов – его дочь родила мальчикаа и девочку.

Зять Карена Карапетяна Айк Арутюнян – замминистра энергетики, сообщил, что у него родились близнецы. Как передает «Арменпресс», об этом он пишет на своей странице в Facebook. «Родились мои сын и дочь!»,- написал он, после чего получил множество поздравлений.

Редакция «Арменпресс» поздравляет близнецов с появлением на свет и желает им здоровья и беззаботного детства.