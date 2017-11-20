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Премьер-министр Армении Карен Карапетян стал дедом близнецов


Премьер-министр Армении Карен Карапетян стал дедом близнецов – его дочь родила мальчикаа и девочку.

Зять  Карена Карапетяна Айк Арутюнян – замминистра энергетики, сообщил, что у него родились близнецы. Как передает «Арменпресс», об этом он пишет на своей странице в Facebook.  «Родились мои сын и дочь!»,- написал он, после чего получил множество поздравлений.

Редакция «Арменпресс» поздравляет близнецов с появлением на свет и желает им здоровья и беззаботного детства.

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