Сборная Армении по греко-римской борьбе до 23 лет вылетела на чемпионат мира

Сборная Армении по греко-римской борьбе до 23 лет, под руководством тренера национальной сборной Эдуарда Саакяна, вылетела на чемпионат мира, который пройдет с 21 по 26 ноября в Польше.

В составе сборной Армении по греко-римской борьбе до 23 лет пять борцов: Тарон Думоян (59 кг), Карен Асланян (66 кг), Армен Акопян (71 кг), Саргис Кочарян (80 кг) и Гегам Торгомян (85 кг).

Кроме того, в чемпионате мира по вольной борьбе примут участие борцы вольного стиля из Армении Геворг Тадевосян (57 кг), Казар Амбарцумян (61 кг), Хачатур Папикян и Грайр Алиханян (74 кг), под руководством главного тренера национальной сборной Абетнака Кургиняна.