Президент Зимбабве Мугабе пожелал спокойной ночи вместо объявления об отставке

Президент Зимбабве Роберт Мугабе выступил с речью в эфире государственного телеканала ZBC, в которой заявил, что останется президентом, не смотря на оказываемое на него давление, сообщает Арменпресс со ссылкой на BBC.

Обращение продлилось 20 минут, но, попрощавшись, президент так и не сказал, что уходит в отставку.

Более того, в ходе своей речи он заявил, что намерен председательствовать на декабрьском съезде правящей партии ЗАНУ-ПФ и что события последней недели не представляют угрозы его полномочиям.

Ранее в воскресенье партия сместила Роберта Мугабе с поста лидера. Своим новым главой члены партии избрали 75-летнего экс-вице-президента страны Эммерсона Мнангагву, которого Мугабе уволил две недели назад.

Партия также постановила, что если президент не уйдет в отставку добровольно к полудню понедельника (по местному времени - 10:00 по Гринвичу), то в отношении него будет начат процесс импичмента.

Закончив телевизионное обращение, до самого конца которого многие ожидали, что президент уступит давлению и объявит о сложении полномочий, Мугабе сказал лишь: "Спасибо вам. Спокойной ночи".

Лидер зимбабвийской оппозиции Морган Цвангираи уже заявил, что чрезвычайно удивлен выступлением Мугабе.

"Я просто ошарашен. И не только я, то же самое чувствует вся страна. Он играет в какие-то игры. Он подвел всю страну", - сказал Цвангираи.