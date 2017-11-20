Мануэль Петросян одержал победу в Состоялся четвертый тур на молодежном первенстве мира по шахматам.

Состоялся шестой тур на молодежном первенстве мира по шахматам. В шестом туре Мануэль Петросян одержал победу, Айк Мартиросян и Тигран Арутюнян сыграли вничью.

Как передает «Арменпресс», в женском турнире Сирануш Гукасян сыграла вничью.

После шестого тура Мануэль Петросян и Айк Мартиросян набрали по 4,5 очка и отстают от лидера на 1 очко.

С 13 по 25 ноября в итальянском городе Тарвизио пройдет чемпионат мира по шахматам до 20 лет (швейцарская система, 11 туров). Об этом сообщает пресс-служба Национального Олимпийского комитета Армении. Армению на турнире представят международные гроссмейстеры Айк Мартиросян, Мануэль Петросян, международный мастер Тигран Арутюнян и женский международный мастер Сирануш Гукасян.