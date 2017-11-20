Время в Ереване: 11:07:36,   20 Ноябрь

Мануэль Петросян одержал победу в Состоялся четвертый тур на молодежном первенстве мира по шахматам.


Состоялся шестой тур на молодежном первенстве мира по шахматам. В шестом туре Мануэль Петросян одержал победу, Айк Мартиросян и Тигран Арутюнян сыграли вничью.

Как передает «Арменпресс», в женском турнире Сирануш Гукасян сыграла вничью.

После шестого тура  Мануэль Петросян и Айк Мартиросян набрали по 4,5 очка и отстают от лидера на 1 очко.

С 13 по 25 ноября в итальянском городе Тарвизио пройдет чемпионат мира по шахматам до 20 лет (швейцарская система, 11 туров). Об этом сообщает пресс-служба Национального Олимпийского комитета Армении. Армению на турнире представят международные гроссмейстеры Айк Мартиросян, Мануэль Петросян, международный мастер Тигран Арутюнян и женский международный мастер Сирануш Гукасян.

Последние новости

Все новости    

  Завтра



Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 10 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации