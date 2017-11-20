Лидер либералов заявил о провале переговоров о формировании правительства в Германии

Свободная демократическая партия Германии объявила о невозможности достичь компромисса с консерваторами Ангелы Меркель и "зелеными" по формированию правящей коалиции после сентябрьских выборов в Бундестаг и покинула переговоры. Об этом заявил журналистам в Берлине лидер либералов Кристиан Линднер после длившихся более 12 часов переговоров, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Мы были бы вынуждены отказаться от наших принципов и от того, что мы отстаивали, поэтому лучше не править, чем править неправильно", - сказал он.

"Оказалось, что у четырех партий нет общего видения развития страны и общей базы доверия, которая была бы основой стабильного правительства, - отметил Линднер. - Мы не знаем, с какими вызовами столкнутся Германия и Европа в будущем, но если мы по очевидным вопросам не можем определить позиции, то что говорить о будущем".

"Мы не обвиняем наших партнеров в том, что они отстаивают свои позиции, но мы делаем то же самое", - подчеркнул лидер Свободной демократической партии (СвДП).

По итогам прошедших 24 сентября выборов в Бундестаг сложилась ситуация, в которой коалиция под названием "Ямайка" (в составе ХДС/ХСС, "зеленых" и СвДП - по цветам, символизирующим партии) осталась единственным вариантом объединения политических сил. Изначально была возможность сохранения "большой коалиции" (блок ХДС/ХСС и социал- демократы), но представленная в нынешнем кабинете министров Социал-демократическая партия Германии в свете провала на выборах объявила о том, что уходит в оппозицию.