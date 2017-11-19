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Исполнитель хита Despacito признался, что мечтает оказаться на ЧМ-2018 по футболу в России


Пуэрториканский исполнитель композиции Despacito Луис Фонси мечтает оказаться на чемпионате мира по футболу 2018 года в России. Об этом он сообщил Арменпресс со ссылкой на ТАСС.

Клип на песню Despacito Фонси и рэпера Дэдди Янки за восемь месяцев набрал более 3,5 миллиардов просмотров на видеохостинге YouTube и стал самым просматриваемым видео в истории сайта.

"Я очень люблю футбол и хочу оказаться на чемпионате мира в России следующим летом. Сборная Пуэрто-Рико не пробилась на турнир, поэтому я буду болеть за национальную команду Испании, потому что моя жена из этой страны. У них отличная сборная с богатой историей побед", - сказал Фонси.

"В футболе я всегда болею за испанцев, во всех остальных видах спорта поддерживаю пуэрториканцев. Мечтаю оказаться на чемпионате мира в России", - заключил певец.

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