Исполнитель хита Despacito признался, что мечтает оказаться на ЧМ-2018 по футболу в России

Пуэрториканский исполнитель композиции Despacito Луис Фонси мечтает оказаться на чемпионате мира по футболу 2018 года в России. Об этом он сообщил Арменпресс со ссылкой на ТАСС.

Клип на песню Despacito Фонси и рэпера Дэдди Янки за восемь месяцев набрал более 3,5 миллиардов просмотров на видеохостинге YouTube и стал самым просматриваемым видео в истории сайта.

"Я очень люблю футбол и хочу оказаться на чемпионате мира в России следующим летом. Сборная Пуэрто-Рико не пробилась на турнир, поэтому я буду болеть за национальную команду Испании, потому что моя жена из этой страны. У них отличная сборная с богатой историей побед", - сказал Фонси.

- заключил певец.