Борцы вольного стиля пока не завоевали медали на  международном турнире  «Аланы»

На проходящем во Владикавказе международном турнире по вольной борьбе «Аланы» армянские борцы пока не завоевали медали.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает Федерация по борьбе. Мигран Джабурян (57 кг) был близок к бронзе, но со счетом 0։10 он проиграл россиянину Артему Гебекову. Недалек был от удачи и Варужан Каджоян (74 кг), который тоже мог занять третье место, но в решающей встрече он проиграл россиянину Ацамазу Санакоеву со счетом 0։6.

19 ноября на поединок вышли спортсмены весовой категории 61-70-86-125кг. Призовой фонд международного турнира «Аланы» составляет 80 тысяч долларов: победителю достанется 5000, занявшим 2 и 3 места – соответственно 2000 и 1000 долларов.