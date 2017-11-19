Игрок национальной сборной Армении по футболу Ваан Бичахчян стал автором дубля.

Как передает Арменпресс, в 17 туре первенства второго дивизиона первенства Словакии «Жилина-2», принимая у себя «Требисов», выиграла с разгромным счетом 7:1.

Член национальной молодежной сборной Армении по футболу Ваан Бичахчян стал автором дубля.

По итогам этого тура «Жилина-2» набрала 32 очка и заняла 3 место в турнирной таблице.