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Ваан Бичахчян стал автором дубля


Игрок национальной сборной  Армении по футболу Ваан Бичахчян стал автором дубля.

Как  передает Арменпресс, в  17 туре  первенства второго дивизиона первенства Словакии  «Жилина-2», принимая у себя «Требисов», выиграла с разгромным счетом 7:1. 

Член  национальной молодежной сборной  Армении по футболу Ваан Бичахчян стал автором дубля.

По итогам этого тура  «Жилина-2» набрала 32 очка и заняла 3 место в  турнирной таблице.



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