Манучарян и Ароян не помогли «Уралу» избежать поражения

Члены национальной сборной Армении по футболу Вараздат Ароян и Эдгар Манучарян участвовали в очередной игре «Урала».

Как передает Арменпресс, в 17 туре первенства России «Урал» играл с «Уфой» на ее поле и проиграл со счетом 2:0.

Защитник национальной сборной Армении по футболу Вараздат Ароян был заявлен в стартовом составе и участвовал во всей игре. Эдгар Манучарян вышел на замену на 57 минуте.

После этого тура «Урал» на 7 месте.