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Манучарян и Ароян не помогли «Уралу» избежать поражения


Члены национальной сборной  Армении по футболу Вараздат Ароян и Эдгар Манучарян участвовали в очередной  игре «Урала».

Как передает Арменпресс, в 17 туре  первенства России «Урал» играл с «Уфой» на ее  поле и проиграл со счетом 2:0.

Защитник  национальной сборной  Армении по футболу Вараздат Ароян был заявлен в  стартовом составе  и участвовал во всей игре. Эдгар Манучарян вышел на  замену на 57 минуте. 

После этого тура  «Урал» на 7 месте.



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