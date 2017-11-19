 Главы МИД России, Ирана и Турции договорились в Анталье по всем вопросам

Министры иностранных дел России, Ирана и Турции Сергей Лавров, Мохаммад Джавад Зариф и Мевлют Чавушоглу в ходе состоявшихся в воскресенье в Анталье переговоров договорились по всем ключевым вопросам. Об этом глава российского дипведомства сообщил журналистам по итогам встречи.

"Мы собрались для обсуждения конкретных вопросов о подготовке саммита президентов трех стран, который состоится 22 ноября в Сочи, - сообщил Лавров. - Работа была очень полезной, договорились по всем ключевым вопросам".

"Будем докладывать президентам наши оценки того, как двигаться дальше, как укреплять процесс, который называется процессом Астаны и который должен создать максимально благоприятные условия для того, чтобы женевский процесс наконец обрел некие действенные инструменты для решения задач, поставленных в резолюции 2254 Совета Безопасности ООН", - подчеркнул глава МИД РФ.

Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, Лавров также сообщил, что главы Генштабов в преддверии саммита в Сочи проведут встречу, на которой обсудят детали работы зон деэскалации в Сирии.

"В качестве подготовки по военной линии к саммиту 22 ноября в Сочи руководители Генеральных штабов трех стран - России, Турции и Ирана - также проведут свою встречу", - сказал он.

Как указал глава МИД РФ, военные трех стран находятся в постоянном контакте по вопросам функционирования всех четырех зон деэскалации в Сирии, а также ведут работу над созданием пятой зоны.

Ранее спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел Михаил Богданов сообщил, что работа по пятой зоне деэскалации продолжается в контактах с партнерами по астанинскому процессу и с США, но о результатах говорить пока рано.

В сентябре страны - гаранты астанинского процесса - Россия Иран и Турция - объявили о создании четырех зон деэскалации в Сирии, частности на юго-западе страны, в Восточной Гуте (пригород Дамаска) и в районе города Хомс. В четвертую зону входят провинция Идлиб и части соседних провинций Алеппо, Латакия и Хама.

Главы МИД обсудили все проблемы, связанные с сирийским урегулированием, сообщил Лавров, отвечая на вопрос, обсуждалось ли участие курдов в Конгрессе сирийского национального диалога в Сочи.

"Обсуждались все вопросы. Я не могу вдаваться в детали", - сказал он.

"Наши рекомендации будут доложены главам государств, они будут принимать решения по всем предложениям, которые будут внесены", - добавил российский министр.

Ранее МИД РФ опубликовал список партий и политических групп, приглашенных к участию в Конгрессе в Сочи. Среди них курдская партия "Демократический союз". Официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын заявил, что Анкара считает приглашение этой партии на Конгресс в Сочи неприемлемым. Турция рассматривает ее как сирийское ответвление Рабочей партии Курдистана, которая ведет вооруженную борьбу с властями Турции и признана в этой стране террористической организацией.