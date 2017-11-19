В Ереванском метро нарушено движение  поезда – пассажиры в целости выведены из поезда

В МЧС РА 19 ноября в 14:25 поступило сообщение, что в Ереванском метро им. Карена Демирчяна произошел взрыв.

На место выехала группа реагирования МЧС РА.

Как стало известно Арменпресс с официального сайта МЧС РА, по системе обратной связи был установлен контакт с гендиректором метрополитена Ф.Яайлояном и диспетчером поездов Мартиросяном, которые сообщили: в составе поезда, движущегося к станции «Зоравар Андраник» возникла техническая проблема, в результате чего поезд был остановлен.

Пассажиры в целости выведены из вагонов.

На 15:00 нормальное функционирование метрополитена восстановлено, движение поездов совершается по графику.