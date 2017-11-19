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В Ереванском метро нарушено движение  поезда – пассажиры в целости выведены из поезда


В  МЧС РА 19 ноября в 14:25 поступило сообщение, что в  Ереванском метро им. Карена Демирчяна произошел взрыв.

На место выехала группа реагирования  МЧС РА.

Как  стало известно Арменпресс с  официального сайта МЧС РА, по системе  обратной  связи был установлен контакт с гендиректором метрополитена Ф.Яайлояном и диспетчером  поездов Мартиросяном, которые сообщили: в составе поезда, движущегося к станции «Зоравар Андраник» возникла техническая проблема, в результате чего поезд был остановлен.

Пассажиры в целости выведены  из вагонов.

На 15:00 нормальное  функционирование метрополитена  восстановлено, движение поездов совершается по графику.



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