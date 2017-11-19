ВМС Аргентины получили сигналы, которые могли исходить от пропавшей подлодки

Военно-морские базы Аргентины получили сигналы о попытках установить связь, которые мог предпринимать экипаж пропавшей подводной лодки. Об этом сообщило в субботу министерство обороны республики



"Звонки продолжительностью от 4 до 36 секунд были получены в период с 10:52 (16:52 мск) до 15:42 (21:42 мск) на разных базах ВМС, однако контакт не был установлен", - говорится в сообщении. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, по словам минобороны, всего было выявлено "семь спутниковых звонков".

"При содействии американской компании, специализирующейся на спутниковой связи, сейчас мы ведем работу по определению точного местоположения источника сигналов в связи с предположением, что речь может идти о подводной лодке, на борту которой находятся 44 члена экипажа", - отмечает ведомство.

Дизель-электрическая подводная лодка San Juan перестала выходить на связь 15 ноября. Согласно информации ВМС, в соответствии с протоколом поиск субмарины начался вечером 16 ноября. На следующий день операция была расширена до поисково-спасательной.