Пожарные потушили все очаги на травяных участках

В ЦКУ МЧС РА 18-19 ноября поступили сообщения о возгораниях на разных участках республики.

В частности, в с. Гегарот Арагацотнской области на склоне горы сгорело 6 га, близ села Мецаван Тавушской области – 1 га, на 8 км трассы Ташир-Мецаван – 6 га.

Как стало известно Арменпресс с официального сайта МЧС РА, пожарные купировали и потушили все очаги на травяных участках.