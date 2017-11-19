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Пожарные потушили все очаги на травяных участках


В ЦКУ МЧС РА 18-19 ноября  поступили сообщения о возгораниях на разных участках республики.

В частности, в с. Гегарот Арагацотнской  области на склоне горы  сгорело 6 га, близ села Мецаван Тавушской области – 1 га, на 8 км трассы Ташир-Мецаван – 6 га.

Как  стало известно Арменпресс с  официального сайта МЧС РА, пожарные купировали и потушили все очаги на травяных участках.



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