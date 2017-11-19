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В горных районах РА  ожидается метель – похолодает на 6-8 градусов


На  территории республики ночью 20 ноября  ожидается дождь. Днем 20 и 21 ноября погода ожидается без осадков. 22 ноября в связи с проникновением холодных масс с Баренцева моря ожидаются осадки: в горах Ширака, Гегаркуника, Котайка, Арагацотна, Арагацотна и Вайоц дзора – в виде снега, в предгорьях Лори, Арагацотна, Котайка, Вайоц дзора и Сюника – в виде  дождя со снегом, а в Тавуше, Арарате, Армавире, долинах Сюника и Арцахе – в виде  дождя. 

Ветер западный, скорость 3-8 м/с.

22 ноября возможно усиление  ветра до 15-20 м/с, в отдельных районах  20-25 м/с.

В горных областях – метель, низкая горизонтальная видимость.

Температура  воздуха ночью 20 ноября  понизится на 6-8  градусов.

Как  стало известно Арменпресс с  официального сайта МЧС РА, в Ереване ночью 20 ноября  ожидается дождь. Днем 20 и 21 ноября погода ожидается без осадков. 22 ноября время от времени будут осадки, на возвышенностях – дождь со снегом, ниже – дождь.



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