В Ахуряне сгорела нежилая постройка

В МЧС РА 18 ноября в 23:23 часов поступило сообщение, что во 2-м туп. кв. Банаван села Ахурян (Ширакская область) горит постройка.

На место выехал боевой расчет.

Огонь был купирован в 23:50, потушен – в 00:53.

Как стало известно Арменпресс с официального сайта МЧС РА, полностью сгорела нежилая постройка – около 27 кв/м.