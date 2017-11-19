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В Ахуряне сгорела нежилая постройка


В МЧС РА 18 ноября в 23:23 часов поступило сообщение, что во 2-м туп. кв. Банаван села Ахурян (Ширакская область) горит постройка. 

На  место выехал  боевой расчет.

Огонь был купирован в 23:50, потушен – в 00:53.

Как  стало известно Арменпресс с  официального сайта МЧС РА, полностью сгорела нежилая постройка – около 27 кв/м.



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