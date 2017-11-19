В Ахуряне сгорела нежилая постройка
В МЧС РА 18 ноября в 23:23 часов поступило сообщение, что во 2-м туп. кв. Банаван села Ахурян (Ширакская область) горит постройка.
На место выехал боевой расчет.
Огонь был купирован в 23:50, потушен – в 00:53.
Как стало известно Арменпресс с официального сайта МЧС РА, полностью сгорела нежилая постройка – около 27 кв/м.
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