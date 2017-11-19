Члены 4 фракций  НС РА участвовали в посадке деревьев, организованной Минэко РА

18 ноября на особо охраняемых природных участках, находящихся в ведении Минэко РА, состоялась осенняя посадка деревьев.

Об этом Арменпресс сообщили в Управлении по связям с общественностью и СМИ Минэко РА.

Депутаты фракций РПА, ППА, АРФД и «Елк» посадили деревья на территории Национального парка «Дилижан» - председатель постоянного комитета по территориальному управлению Вардеван Григорян (ППА), председатель постоянного комитета по финансово-кредитным и бюджетным вопросам Гагик Минасян (РПА), депутат Ширак Торосян (РПА), Лена Назарян («Елк»), секретарь фракции АРФД Агван Варданян и др.

Активное участие приняли ученики школ общин Дилижан, Агарцин, Тегут, школы «Айб», за что были награждены грамотами, которые вручили депутаты и министр экологии РА Арцвик Минасян.

Участники лесопосадки высадили 5600 хвойных деревьев на участке 2,5 га. На других особо охраняемых природных участках, находящихся в ведении Минэко РА, на участке в 3,5 га высажены 3700 разных пород деревьев, в том числе и внесенных в Красную книгу РА.

По окончании работ министр экологии РА Арцвик Минасян ознакомил участников акции с работой информационного центра, находящегося в офисе национального парка. Налажена прямая связь центра с камерами на участках «Дилижан» и «Агарцин», установленными во избежание незаконной вырубки деревьев. На участке «Шамахян» также намечено установить камеры слежения. Установка затягивается по причине незаконченного следствия по делу поджога пункта охраны леса.

Министр сообщил также, что планируется установить и звукосенсорные приборы, улавливающие звуки пилы и машин.

Вся эта техника окажет серьезную помощь в предотвращении незаконного уничтожения зеленых насаждений и животных. Намечено установить такую же технику на всех других особо охраняемых территориях.