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В ДТП  в Аштараке трое  пострадавших


В МЧС РА 19 ноября в 00:28 часов поступило сообщение, что на городской площади в Аштараке (Арагацотнская область) произошло ДТП – автомобиль съехал с проезжей части и врезался в дерево. Есть пострадавшие, нужна помощь.

На  место выехал  боевой расчет.

Выяснилось, что Mercedes с г/н 34 TS 324 (водитель А.Б., 1996 г/р) съехал с проезжей части и врезался в дерево, в результате чего водителя заблокировало в  машине.

Как  стало известно Арменпресс с  официального сайта МЧС РА, до приезда спасателей пассажиров М.Г. (1992 г/р) и К.Г. (1993 г/р) доставлены в Аштаракский МЦ, где  медики оценили их состояние  удовлетворительным.

Спасатели разблокировали и вытащили водителя и подвели к  машине  скорой  помощи. А.Б. также госпитализировали в Аштаракском МЦ, где  медики оценили его состояние  удовлетворительным.

Спасатели обесточили машину.



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