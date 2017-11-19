В ДТП  в Аштараке трое  пострадавших

В МЧС РА 19 ноября в 00:28 часов поступило сообщение, что на городской площади в Аштараке (Арагацотнская область) произошло ДТП – автомобиль съехал с проезжей части и врезался в дерево. Есть пострадавшие, нужна помощь.

На место выехал боевой расчет.

Выяснилось, что Mercedes с г/н 34 TS 324 (водитель А.Б., 1996 г/р) съехал с проезжей части и врезался в дерево, в результате чего водителя заблокировало в машине.

Как стало известно Арменпресс с официального сайта МЧС РА, до приезда спасателей пассажиров М.Г. (1992 г/р) и К.Г. (1993 г/р) доставлены в Аштаракский МЦ, где медики оценили их состояние удовлетворительным.

Спасатели разблокировали и вытащили водителя и подвели к машине скорой помощи. А.Б. также госпитализировали в Аштаракском МЦ, где медики оценили его состояние удовлетворительным.

Спасатели обесточили машину.