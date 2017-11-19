Следственный комитет выяснил личность подозреваемого в убийстве  в Ванадзоре

В Следственном управлении Лорийской области Следственного комитета РА возбуждено уголовное дело по факту убийства жителя Ванадзора Володи Кочиняна. В результате следственных мероприятий выяснился ряд обстоятельств, в том числе и личность преступника.

Об этом Арменпресс сообщили в Следственном комитете РА, добавив: 19 ноября 2017г. из ЗАО «Ванадзорский МЦ» было получено сообщение, что в 01:05 в МЦ доставлен житель Ванадзора Володя Кочинян (1981 г/р) с колото-резаной раной в области живота.

На место выехала следственно-оперативная группа во главе с начальником Следственного управления Лорийской области полковником юстиции Татулом Шушаняном. В Следственном управлении Лорийской области возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 104 УК РА. Разработан план следственных и оперативно-разведывательных мероприятий.

В результате проведенных неотложных мер выяснилось: раны, несовместимые с жизнью нанесены 36-летнему мужчине в районе 00:30 часов 19 ноября 2017г. во время ссоры возле завода «Химпром» по адресу Ванадзор, Вардананц, 2. Проведено исследование места происшествия, допрошен ряд лиц, проведены иные мероприятия, в результате которых получены данные о личности преступника – тоже жителе Ванадзора 24 лет.

Предприняты меры по его поимке.

Примечание: лицо, подозреваемое или обвиняемое в предполагаемом преступлении, считается невиновным, пока его вина не доказана в порядке, предусмотренном УК РА и решением суда, вступившим в силу.