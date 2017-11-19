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Следственный комитет выяснил личность подозреваемого в убийстве  в Ванадзоре


В Следственном управлении Лорийской  области Следственного комитета РА возбуждено уголовное  дело по факту  убийства жителя  Ванадзора Володи Кочиняна. В результате  следственных мероприятий  выяснился ряд обстоятельств, в том  числе  и личность преступника. 

Об этом Арменпресс сообщили в Следственном комитете РА, добавив: 19 ноября 2017г. из ЗАО «Ванадзорский МЦ» было получено сообщение, что в 01:05 в МЦ  доставлен житель  Ванадзора Володя Кочинян (1981 г/р) с колото-резаной раной в области живота.

На место выехала следственно-оперативная группа во главе с начальником Следственного управления Лорийской  области полковником юстиции Татулом Шушаняном. В Следственном управлении Лорийской  области возбуждено уголовное  дело по ч.1 ст. 104 УК РА. Разработан план следственных  и оперативно-разведывательных  мероприятий. 

В результате  проведенных неотложных мер выяснилось: раны, несовместимые с жизнью  нанесены  36-летнему  мужчине в районе 00:30 часов 19 ноября 2017г. во время ссоры возле завода «Химпром» по адресу Ванадзор, Вардананц, 2. Проведено исследование места  происшествия, допрошен ряд лиц, проведены иные мероприятия, в результате  которых получены данные  о личности преступника – тоже  жителе Ванадзора 24 лет.

Предприняты  меры  по его поимке.

Примечание: лицо, подозреваемое или обвиняемое в предполагаемом преступлении, считается невиновным, пока его вина не доказана в порядке, предусмотренном УК РА и решением суда, вступившим в силу.



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