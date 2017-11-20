Предстоящие новости: 20.11.2017

Государственное информационное агентство «Арменпресс» представляет в эфире Информационного радио все то, о чем вы прочитаете, услышите и увидите в сегодняшней новостной ленте.

По приглашению министра ИД РА Эдварда Налбандяна 20-21 ноября в Ереван приедет глава МИД РФ Сергей Лавров.Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ МИД РА, Сергея Лаврова примет президент Серж Саргсян.21 ноября состоятся переговоры Налбандян-Лавров, по итогам которого они выступят на пресс-конференции.В тот же день главы МИД РФ и РА откроют выставку «Армения-Россия: дружба, проверенная веками», приуроченную к 25-летию установления дипломатических отношений между Арменией и Россией.

Сегодня, 20-го ноября, в НС Армении состоится брифинг для представителей СМИ.

20 ноября – Международный день детей и конвенции «О правах детей».В этот день парламент Армении присоединится к инициативе ЮНИСЕФ «Хоть на день: микрофон – детям». 20 ноября с НС РА состоится специальное заседание постоянных комитетов по науке, образованию, культуре, вопросам молодежи и спорта, государственно-правовым, правам человека, во время которого дети будут говорить о своих проблемах и предлагать пути решения. Заседание будет вести председатель комитета по здравоохранению и соцвопросам Акоп Акопян.

Все выступления будут транслироваться в прямом эфире а затем размещены на сайте ЮНИСЕФ в YouTube.

Сегодня, 20-го ноября, состоится пресс-конференция председателя финансово-кредитной и бюджетной комиссии НС РА Гагика Минасяна.Тема: проблемы бюджета-2018 Армении.

Сегодня, 20-го ноября, состоится пресс-конференция эксперта по безопасности питания Ашота Мирзояна и эксперта Информационно-аналитического центра экопитания Давида Пипояна.Тема: импорт семян ГМО-продуктов в Армению (картофель, томаты, кукуруза).

В библиотеке «Мирзоян» (Мгера Мкртчяна 10) состоится Благотворительный сбор книг навстречу I ереванскому Фестивалю книги 24-26 ноября. Выступят министр культуры Армен Амирян, глава Союза творческих деятелей «Михр» Шогакат Галстян и др. Состоится презентация программы Yerevan book fest. Вход – с книгами.

В Союзе художников Армении откроется выставка работ художника Владимира Абрамяна и состоится презентация книги «Мемуары», вышедшей в издательстве «Антарес» и посвященной судьбе его отца, репрессированного в 1949г. и реабилитированного в 1991г.

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