Крупнейшее воздушное судно в мире потерпело крушение в Великобритании

Самое большое в мире воздушное судно Airlander 10 упало и разбилось в Великобритании. Как сообщает Арменпресс, об этом передает РИА «Новости».

Летательный аппарат, представляющий собой гибрид самолета и дирижабля, оторвался от причальной мачты и рухнул на поле в графстве Бедфордшир. По сообщениям очевидцев, судно зацепилось за деревья, ветви которых повредили его оболочку, что привело к утечке гелия. 20-тонная кабина Airlander 10 оказалась полностью разрушена.

При этом в пятницу компания Hybrid Air Vehicles, ведущая разработку Airlander 10, провела успешные летные испытания. Затраты на создание летательного аппарата достигли ста миллионов фунтов стерлингов, уточняет Daily Mail.

Airlander 10 изначально создавался для вооруженных сил США, однако проект свернули из-за недостатка финансирования.

Воздушное судно длиной 92 метра способно подниматься на высоту около 4,9 километра и развивать скорость до 148 километров в час. Благодаря гелию Airlander 10 мог находиться в воздухе до двух недель.

Это уже не первый инцидент с Airlander 10: во время второго тестового полета в августе 2016 года воздушное судно задело опору телеграфной линии, была повреждена кабина пилота.