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Известна повестка визита главы МИД РФ Лаврова в Армению


По приглашению министра ИД РА Эдварда Налбандяна 20-21 ноября в Ереван приедет глава МИД РФ  Сергей Лавров.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ МИД РА, Сергея Лаврова примет президент Серж Саргсян.

21 ноября состоятся переговоры  Налбандян-Лавров, по итогам которого они выступят на пресс-конференции.

В тот же  день главы МИД РФ и РА откроют выставку «Армения-Россия: дружбы, проверенная веками», приуроченную к  25-летию установления  дипломатических отношений между  Арменией  и Россией.



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