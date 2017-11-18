Известна повестка визита главы МИД РФ Лаврова в Армению

По приглашению министра ИД РА Эдварда Налбандяна 20-21 ноября в Ереван приедет глава МИД РФ Сергей Лавров.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ МИД РА, Сергея Лаврова примет президент Серж Саргсян.

21 ноября состоятся переговоры Налбандян-Лавров, по итогам которого они выступят на пресс-конференции.

В тот же день главы МИД РФ и РА откроют выставку «Армения-Россия: дружбы, проверенная веками», приуроченную к 25-летию установления дипломатических отношений между Арменией и Россией.