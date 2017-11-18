Delta II стартовала в Калифорнии с метеорологическим спутником JPSS-1

Ракета-носитель Delta II компании United Launch Alliance (ULA) стартовала в Калифорнии с новейшим метеорологическим зондом для Национального управления океанических и атмосферных исследований США. Как сообщает Арменпресс, об этом передает РИА «Новости».

Ракета стартовала в 12:47 мск с космодрома Вандерберг (Калифорния). Она выводит на орбиту новейший спутник Joint JPSS-1 — первый в создающемся созвездии из четырех метеорологических спутников, которые будут двигаться по полярной орбите Земли. Аппарат будет пересекать экватор 14 раз в сутки, предоставляя специалистам информацию обо всей Земной поверхности дважды в день. В НАСА отмечают, что "это позволит повысить точность прогнозов погоды от трех до семи дней".

Запуск спутника должен был состояться на прошлой неделе, но был отложен из-за необходимости замены вышедшего из строя аккумулятора ускорителя Delta II.