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ВМФ Аргентины расширяет поиски пропавшей подлодки


ВМФ Аргентины расширяет поиски подлодки, пропавшей  в Южной  Атлантике.

Как  передает Арменпресс, об этом сообщает ВВС.

Президент МаурисиоМакри сказал, что привлечены все международные  ресурсы. К поискам пропавшей аргентинской подводной лодки SanJuan присоединились исследовательский береговой патрульный самолет NASA Lockheed P-3 Orion,  Британия и другие  страны.

Связь с субмариной пропала 15 ноября.

Аргентина направила на поиски истребитель и два корвета на место, где пропала лодка – к полуострову Вальдес. Есть мнение, что экипаж испытывает трудности из-за нехватки энергии.

У берегов  Аргентины  пропала  аргентинская дизель-электрическая подводная лодкаSanJuan, ВМФ страны, на борту которой находится 44 человека.



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