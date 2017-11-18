ВМФ Аргентины расширяет поиски пропавшей подлодки

ВМФ Аргентины расширяет поиски подлодки, пропавшей в Южной Атлантике.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает ВВС.

Президент МаурисиоМакри сказал, что привлечены все международные ресурсы. К поискам пропавшей аргентинской подводной лодки SanJuan присоединились исследовательский береговой патрульный самолет NASA Lockheed P-3 Orion, Британия и другие страны.

Связь с субмариной пропала 15 ноября.

Аргентина направила на поиски истребитель и два корвета на место, где пропала лодка – к полуострову Вальдес. Есть мнение, что экипаж испытывает трудности из-за нехватки энергии.

У берегов Аргентины пропала аргентинская дизель-электрическая подводная лодкаSanJuan, ВМФ страны, на борту которой находится 44 человека.