Время в Ереване: 11:07:36,   18 Ноябрь

«СКА Хабаровск» проиграл без Руслана Корьяна


Нападающий  национальной сборной  Армении по футболу Руслан Корьян не участвовал в очередной игре «СКА Хабаровск».

Как  передает Арменпресс, в рамках 17 тура первенства России «СКА Хабаровск» принимал у  себя ЦСКА. Игра  окончилась со счетом 2:4 в пользу гостей.

 Руслан Корьян сидел на скамье запасных и в игре не участвовал. 

По итогам тура «СКА Хабаровск» замыкает турнирную таблицу.



Последние новости

Все новости    

  Завтра



Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 10 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации