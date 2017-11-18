«СКА Хабаровск» проиграл без Руслана Корьяна

Нападающий национальной сборной Армении по футболу Руслан Корьян не участвовал в очередной игре «СКА Хабаровск».

Как передает Арменпресс, в рамках 17 тура первенства России «СКА Хабаровск» принимал у себя ЦСКА. Игра окончилась со счетом 2:4 в пользу гостей.

Руслан Корьян сидел на скамье запасных и в игре не участвовал.

По итогам тура «СКА Хабаровск» замыкает турнирную таблицу.