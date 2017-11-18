Арташес Гегамян: Евразийский экономический союз - гарант мира и процветания

17 ноября 2017 года в Ереване Информационное агенство Армении «Арменпресс» и Армянский филиал института стран СНГ организовали Медиафорум по теме « Ос­вещение интеграционных процессов на пространстве СНГ и ЕАЭС». Отрадно от­ме­тить, что в работе Медиафорума приняли участие руководители информ­агентств России, Казахстана и Белоруссии. В рамках Медиафорума были обсуждены весьма актуальные вопросы: «Информационное сопровождение интеграционных про­цессов» и «Интеграционные процессы в рамках СНГ и ЕАЭС: оценка, состояние, перс­пекти­вы». По первому вопросу в повестке дня имел выступление также и депутат Нацио­нального Собрания Республики Армения, сопредседатель армянской части Межпарла­ментс­кой комиссии по сотрудничеству Федерального Собрания Российской Феде­рации и Национального Собрания Республики Армения Арташес Гегамян. «Ар­мен­пресс» представляет на суд читателей полную версию выступления Арташеса Гегамяна.

Полная версия выступления Арташеса Гегамяна на Медиафоруме

Уважаемые коллеги, тема Медиафорума « Освещение интеграционных процессов на пространстве СНГ и ЕАЭС» нацелевает каждого из ораторов на осмысление, в первую очередь, вызовов и угроз, которые имеют место быть на пути Евразийской эконо­мической интеграции. Без четкого определения сути и направленности этих вызовов и угроз, выяснения побудительных мотивов и целей, преследуемых их инициаторами, «информационное сопровождение интеграционных процессов», скорее всего, будет иметь поверхностный характер, оторванный от современных геополитических и геоэко­номических реалий. Чтобы избежать этого, представляется оправданным вспомнить предысторию становления Евразийского экономического союза (далее – ЕАЭС).

Итак, 3 октяря 2011 года газета «Известия» опубликовала статью президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина под заглавием «Новый интеграционный проект для Евразии – будущее, которое рождается сегодня». Уже тогда президент России, предвосхищая возможную реакцию стран Запада на объяв­ление начала важнейшего интеграционного проекта (с 1 января 2012 года) – Единого экономического пространства России, Белоруссии и Казахастана – в своей статье четко обозначил основные направления деятельности в рамках этого интеграционного проекта. Так, президент России задается вопросом: «Каким нам видятся перспективы и контуры этого проекта?» И далее в этой же статье дается понятное объяснение этих вопросов: «Во-первых, речь не идет о том, чтобы в том или ином виде воссоздать СССР. Наивно пытаться реставрировать или копировать то, что уже осталось в прошлом, но тесная интеграция на новой ценностной, политической, экономической основе – это веление времени. Мы предлагаем модель мощного национального объе­динения, спо­соб­ного стать одним из полюсов современного мира и при этом играть роль эффек­тив­ной «связки» между Европой и динамичным Азиатско-Тихоокеанским регионом. В том чис­ле это означает, что на базе Таможеного союза и Единого эко­но­мического прос­транства необходимо перейти к более тесной экономической и валютной политике, создать полноценный экономический союз». Уже тогда стало ясно, каковы сформу­ли­рованные цели будущего ЕАЭС, а именно: «стать «связкой» между Европой и дина­мичным Азиатско-Тихоокеанским регионом», а также проведение «более тесной эконо­мической и валютной политики». Конечно, объявленные цели не могли остаться без острого реагирования со стороны центров силы мировой политики. Так, в начале декабря 2012 года, когда уже были сформированы Единое экономическое пространство и Таможеный союз России, Белоруссии и Казахстана, авторитетное издание Financial Times опубликовало отношение Госсекретаря США Хиллари Клинтон к этому проекту, в котором говорилось о том, что американские власти намерены помешать созданию новой версии Советского Союза под видом экономической интеграции. «Давайте не делать ошибок. Мы знаем, что является целью, и мы постараемся найти эффективный способ для замедления или предотвращения этого процесса», – заявила Хиллари Клинтон. Дальнейший ход развития событий вокруг процесса Евразийской экономи­ческой интеграции со всей убедительностью свидетельствует, что по сей день США последовательно следуют курсу противодействия становлению ЕАЭС. Более того, этот курс находит свое отражение и во внешней политике Евросоюза. Чтобы это утверж­де­ние не выглядело голословным, вспомним, каким испытаниям подверглась, к примеру, Российская Федерация за последние годы. Почему представляется целесообразным проанализировать давление, оказываемое странами Запада, именно на Россию? Думаю, что ответ достаточно прост, так как не является секретом, что именно российская экономика является локомотивом развития ЕАЭС. Вместе с тем вполне понятно, что ослабление экономики России, а, тем более, подрыв неизбежно дискреди­тируют ее привлекательность и поставят под большой вопрос целесообразность даль­нейшего углубления интеграционных процессов в рамках ЕАЭС, как для ее членов, так и для других членов, проялвляющих интерес к проекту Евразийской интеграции. Следуя «за­ветам» американского политолога, экс-советника по национальной безопасности 39-го президента США Джимми Картера, Збигнева (Казимира) Бжезинского, идеологи «анти­евразийства» в качестве главной ударной силы, способной нанести сокуршитель­ный удар по ЕАЭС, избрали Украину. В своих выступлениях З.Бжезинский особую роль в сов­ременном мире отводил Украине, которая наряду с Азербайджаном, Южной Ко­реей, Турцией и Ираном, по его мнению являются «принципиально важным геополи­тическим центром». При этом он особую роль отводил Украине, считая, что: «Пока Украина является независимой, восстановление Российской империи (считай и самой России – А.Г.) невозможно, само ее (Украины – А.Г.) существование будет подтал­кивать Россию под давлением демографических проблем и угроз с Востока к евро­пейс­кому выбору». Также отметим, что в 2013 году треть украинского экспорта приходилась на Россию. Уже не приходится говорить, что в феврале 2014 года должна была быть запущена Программа промышленной кооперации Украины и России, что позволило бы создать сотни тысяч новых рабочих мест и гарантии для бюджетов всех уровней. Напомним, что 17 декабря 2013 г. между РФ и Украиной было подписано дополнение к газовому кон­тракту, которое предусматривало цену на газ для Украины на уровне 268,5 долл. за 1 тыс.куб.м. (ранее цена составляла примерно 400 долл. за 1 тыс.куб.м.). Думается, не лишне будет отметить, что десятки ведущих промышленных предприятий Украины и России в то время еще работали в тесной кооперации и там были заняты сотни и сотни тысяч граждан обеих стран. Инструментарий, с помощью которого попытались разор­вать все имеющиеся к этому времени и готовые к запуску новые интеграционные про­цессы, был обусловлен подписанием Ассоциативного соглашения Украины и ЕС. Заметим, что экономическая часть Ассоциативного соглашения по сути сводилась к созданию таких условий, которые по существу создали такие условия, которые неиз­беж­но привели бы к полному разрыву торговых отношений с Россией. Как мы помним, под­пи­сание Украиной Ассоциативного соглашения с ЕС не состоялось. Этому последовали события, которые весьма точно охарактеризовал известный американский политолог, глава часного разведывательно-аналитического агентства Stratfor Джордж Фридман. Так, 19 декабря 2014 г. в интервью «Ъ» в ответ на вопрос: «А в отношении России они (имеется ввиду США – А.Г.) какую тактику используют?», – дал исчерпывающий ответ. «Россия ведь не хочет полностью контролировать Украину или оккупировать ее – дос­та­точно того, чтобы Украина не вступила в НАТО и ЕС. Власти РФ не могут допустить ситуацию, при которой западные вооруженные силы будут находиться в сотне кило­мет­ров от Курска или Воронежа. США же были заинтересованы в формировании на Украине прозападного правительства. Они видели, что Россия находится на подъеме, и стре­мились не дать ей консолидировать свои позиции на пост­советском пространстве. Успех прозападных сил на Украине позволил бы сдерживать Россию», – заявил Дж.Фридман в интервью «Коммерсанту», – Россия называет собы­тия начала года (2014 года – А.Г.) организованным США госпереворотом. И это действительно был самый непрекрытый госпереворот в истории». К сказанному лишь добавим, что 21 февраля 2014 г., то есть за несколько дней до госпереворота, на фоне кровопролитного противостояния в центре Киева между участниками Евромайдана и правоохранительными органами, унесшего жизни более ста человек, президент Укра­и­ны Виктор Янукович и лидеры прламентской оппозиции при посредничестве высокопос­тав­ленных представителей Польши, ФРГ и Франции подписали «Соглашение об урегу­лировании политического кризиса на Укра­ине». Напомню, что документом предус­матривалось: возврат к парламентско-прези­дентс­кой форме правления, формирование «правительства национального доверия», конститу­ционная реформа и проведение досрочных выборов президента страны до конца 2014 года. Через день после подписания этого документа, 22 февраля 2014 года Верховная рада отстранила от должности президента Украины Виктора Януковича, тем самым был совершен «самый неприкрытый госпереворот в истории». Как и следовало ожидать к власти на Украине пришли силы, которые одной из главных своих политических целей заявили реали­за­цию курса на полный разрыв торговых связей с Россией. Однако следует подчеркнуть, что последствия подобного радикального шага еще более усугубили и без того плачевное состояние экономики Украины, которая уже тогда находилась в глубоком экономическом кризисе. При этом заметим, что подобные действия украинских властей не оказали ожидаемых ими и их кураторами из-за бугра критических последствий для российской экономики. Паралельно с этим в инфор­ма­ционном пространстве стал последовательно реализовываться курс на демонизацию России, выставление ее в роли агрессора, особенно путем извращения событий, имевших место в Крыму, а также в Донецкой и Луганской областях, где русскоязычное население сплотилось, чтобы не допустить кровопролития со стороны тех радикально националистически настроенных боевых формирований, которые абсолютно не подчин­ялись украинским властям. Более того, своими действиями они провоцировали российс­кие вооруженные силы предпринять военные действия на территории Украины с целью защиты местного населения от угрозы физического уничтожения. Россия на эту провокацию украинских националистов не поддалась.

Хотелось бы отметить, что об опасности курса на демонизацию России мне уже приходилось писать. Так, в начале 2015 года я выступил со статьей, озаглавленной: «Арташес Гегамян: Демонизация России ни к чему хорошему не приведет». В даль­нейшем статья была переведена на рабочие языки ОБСЕ, а также на турецкий и выпущена отдельной книгой, которая была распространена среди делегатов Парла­ментской Ассамблеи ОБСЕ, представляющих 57 государств. Напомнию, что именно в этот период была развернута беспрецедентная информационная война против России. Видимо проект по демонизации России не возымел ожидаемого его организаторами должного воздействия на разрушение ЕАЭС.

Как и следовало ожидать, тактика «антиевразийцев» поменялась: против России была развязана санкционная война. На вооружение был взят успешно зарекомен­до­вавший себя в 80-х годах XX века курс на подрыв экономики СССР, который сводился к резкому снижению цен на нефть. Экономика СССР тех лет вомногом была зависима от цены на энергоносители и не смогла устоять перед обвальным падением цены на нефть. Тогда это сработало, однако, в наше время это не привело к достижению желаемого результата. Более того, резкое падение цены на нефть (в два и более раза) поставило в весьма затруднительное положение американские компании по добыче и переработке сланцевой нефти, которые оказались на грани банкротства. В то же время от санкционной войны понесла серьезные убытки экономика ЕС. Так, от введения санкций против России экономика ЕС ежемесячно теряет 3,2 млрд долларов. В то время как экономика России с 2014 года из-за введенных санкций потеряла 55 млрд долл., экономика ЕС потеряла более 100 млрд долларов. Об этом сообщил спецдок­ладчик ООН по вопросу о негативном воздействии односторонних принудительных мер на осуществление прав человека Идрис Джазаири (https://www.gazeta.ru/politics/2017/04/ 28_a_10649075.shtml#page2). Из его данных следует вывод, что ЕС за период с 2014 года потерял из-за санкций в два раза больше, чем Россия. Таким образом, мы можем конста­тировать, что антироссийские санкции для их организаторов оказались контр­продук­тивными и в их результате страны-инициаторы понесли большие потери, чем Россия.

Не лишне обратить внимание и на следующий фактор. Одновременно с иници­иро­ванным спадом цен на нефть (не без прямого участия крупных финансовых спекулянтов) была предпринята беспрецедентная попытка по дестабилизации финан­со­вой системы России, которая во многом была обусловлена, выражаясь словами советни­ка президента России Сергея Глазьева, рукотворным обвальным падением, обесценива­нием российс­кой денежной единицы – рубля. Сергей Глазьев в интервью Бизнес-газете (www.business-gazeta.ru/article/354455 Сергей Глазьев: «Возникает риск обрушения рубля накануне прези­дентских выборов») от 15 августа 2017 г., анализируя причины обвального падения рубля в 2014-2015 годах, приходит к выводу, что падение курса рубля после его перевода в свободное плавание намного превысило возможное влияние снижения нефтяных цен. В обоснование этого утверждения он констатирует факт относительной устойчивости национальных валют других нефтедобывающих стран и приводит оценки ОЭСР, согласно которым на декабрь 2014 года курс рубль/доллар по паритету покупа­тельной способности составлял 19 рублей за доллар. При этом отмечается, что торговый баланс РФ оставался устойчиво положительным, о объем валютных резервов вдвое пре­вы­шал величину руб­левой денежной базы. Это, в свою очередь, означает, что номиналь­ный курс рубля все это время был недооценен относительно фундаментальных экономи­ческих соотношений и не мог падать столь низко под влиянием колебаний рыночной конъ­юнктуры. В заклю­чение своего анализа причин обвального падения курса рубля ака­де­мик РАН Сергей Глазьев приходит к выводу, что: «Обвал курса и дестабилизация ва­лютно-финансового рынка стали возможными вследствие самоустранения ЦБ и Мос­ковс­кой биржи (МБ) от контроля над ситуацией. МБ не воспользовалась ни одним из об­ще­прин­ятых в мировой практике инструментов для пресечения спекулятивной атаки на рубль».

Обвальное падение цен на нефть и последовавшее за этим резкое падение курса рубля во временном плане было тщательно просчитано. На это обстоятельство в одном из своих анализов указал американский экономист, политический и эконо­ми­чес­кий обозреватель, бывший помощник по экономической политике министра финансов США в администрации Рональда Рейгана Пол Крейг Робертс. По его мнению падение курса рубля никакими экономическими показателями не было обосновано. Более того, по его мнению оно было приурочено к началу деятельности ЕАЭС, что по замыслу инициаторов этой затеи, привело бы к полному подрыву доверия к России со стороны государств-основателей и будущих членов Евразийского экономического союза.

Я специально столь подробно остановился на освещении этих вопросов, так как убежден в том, что без осмысления истинных причин последовательно проводимой антироссийской, а стало быть и антиевразийской политики со стороны отдельного центра силы мировой политики, присутствующим в этом зале представителям масс-медиа и их коллегам будет трудно организовать адекватное вызовам ЕАЭС инфор­ма­ционное сопровождение интеграционных процессов на пространстве СНГ и ЕАЭС. При этом важно осознать, что действия «антиевразийцев» будут иметь долговременный характер и они вовсе не всецело будут зависеть и обусловлены одной лишь полити­ческой конъюнктурной, складывающейся в США и странах ЕС. Одной из главных причин сохранения, как минимум, в среднесрочной перспективе подобного положения дел, на мой взгляд, будут те огромные диспропорции, которые имеют место в мировой финансовой системе, которая стала заложником доминирования мировых резервных валют, в первую очередь доллара США, в меньшей степени евро и в значительно меньшей – британского фунта стерлингов, японской йены и швейцарского франка. Что имеется ввиду. Так, согласно данным The World Factbook (Справочник от ЦРУ США, Книга фактов от ЦРУ – А.Г.) государственный долг США (онлайн) 18 ноября т.г. на 10,05 по местному времени составил 20 трлн. 535 млрд, 645 млн 715 тыс. долларов, в то время как ВВП этой страны по итогам 2016 г. составил 18 трлн. 570 млрд. долл.; госдолг Франции составил 5 трлн. 360 млрд. долл. при ВВП (по итогам 2016 г.) в 2 трлн. 734 млрд.долл.; аналогичный показатель Германии в этот же период составил: госу­дарст­венный долг 5 трлн.326 млрд.долл. при ВВП- 3 трлн. 980 млрд.долл.; величина госдолга Италии составило, соответственно, 2 трлн. 444 млрд.долл. при ВВП 2 трлн. 235 млрд. долл. Государственный долг Великобритании на 31 марта 2016 г. составил 8 трлн.126 млрд.долл. при ВВП по итогам 2016 г. в объеме 2 трлн. 786 млрд. долл.; госдолг Японии на 31.03.2016г. составил 3 трлн. 240 млрд. долл. при ВВП 5 трлн. 238 млрд. долл. Аналогичные показатели Швейцарии составляют: государственный долг на 31 мар­та 2016 г. – 1 трлн. 664 млрд.долл. при ВВП – 496 млрд. долларов. То есть мы стал­киваемся с таким положением дел, когда имеет место из года в год увеличивающийся объем государственного долга государств-эмитентов мировых резервных валют, кото­рый в подавляющем большинстве случаев превышает ежегодный валовой внутренний продукт, производимый в этих странах. Подобная картина, сложившаяся в мировой финансовой системе, перед крупными развиваю­щимися экономиками мира, как-то: Россией, Индией, Бразилией и другими странами актуализирует задачу значительного снижения степени зависимости их экономик от, говоря по существу, от степени ин­тенсивности работы печатного станка Федеральной Резервной Системы США, Евро­пейского Центробанка и работы печатных станков других стран-эмитентов мировых резервных валют. Да, это не есть преувеличение, обоснование же такого вывода, мною приводилось в ранее опубликованных статьях и это тема другого анализа.

Уважаемые коллеги, без глубокого осмысления современных геоэкономических и геополитических реалий будет весьма затруднительно проводить адекватное инфор­ма­ционное сопровождение интеграционных процессов на пространстве СНГ и ЕАЭС. Более того, будет трудно довести до сознания мировой общественности исключитель­ную востребованность формирования Евразийского экономического союза, или же таких крупных международных организаций, к примеру, как ШОС, стремящихся сов­мест­ными усилиями снизить зависимость своих экономик от государств-эмитентов мировых резервных валют. И если оценивать деятельность ЕАЭС с этих позиций, то мы будем вправе утверждать, что Евразийские интеграционные процессы нацелены на создание справедливого мирового экономического порядка, на содействие всесторон­нему и сба­лансированному экономическому росту, социальному и культурному раз­витию государств на основе равноправного партнерства в целях неуклонного повышения уровня и улучшения условий жизни народов своих стран. Более того, укрепление ЕАЭС – единственная реальная возможность сближения двух крупнейших экономических объе­динений евроазиатского региона – Евросоюза и Евразийского экономического союза. Это привело бы к формированию единой зоны свободной торговли от Лиссабона до Влади­востока. Уже не приходится говорить, что в случае реализации этого интеграционного проекта можно было бы с уверенностью сказать, что мировая экономика станет куда более сбалансированной, что, в свою очередь, положительно скажется на смягчении политической напряженности между Россией и ЕС, да и в мире в целом. То есть с известной долей оптимизма мы можем утверждать, что состоявшийся Евразийский экономический союз – гарант мира и процветания.

Арташес Гегамян,

депатут Национального Собрания РА от Республиканской партии Армении, руководитель делегации НС РА в Межпарламентской Ассмблее Православия, Сопредседатель Межпарламентской комисси по сотрудничеству Национального Собрания Республики Армения и Федерального Собрания Российской Федерации, председатель партии «Национальное Единение»