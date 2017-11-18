Температура воздуха в Армении в ночь на 20 ноября повысится на 4-5 градусов

В ночь на 20 ноября и 21 ноябряпогодаожидаетсябезосадков. 19-го вечером и ночью 20 ноября на значительной территории областей ожидается дождь.

Ветер юго-западный, скорость 3-8 м/с.

Температура воздуха в ночь на 20 ноября повысится на 4-5 градусов

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ МЧС РА,в Ереване 19-го ночью, 20 и 21 ноября погодаожидаетсябезосадков.19-го вечером и ночью 20 ноября ожидается дождь.