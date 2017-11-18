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Пугачева и Галкин обвенчались


Телеведущий Максим Галкин обвенчался с певицей и народной артисткой СССР Аллой Пугачевой. Видеозапись с церемонии опубликована в его Instagram-аккаунте
"У нас радостное светлое событие! Мы венчались", — написал Галкин.

На записи видно, что свидетелями события стали дети венчавшихся — Гарри и Елизавета, которые внимательно следили за происходящим. Как сообщает Арменпресс, об этом передает РИА «Новости».

Максим Галкин и Алла Пугачева начали встречаться в 2001 году, а спустя десять лет поженились. В 2013 году у супругов родились двойняшки. По информации СМИ, детей выносила суррогатная мать.



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