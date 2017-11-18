На золотом руднике в Амулсаре будет работать техника «Катерпиллер» на 65 млн долларов

Добычу и перевозку руды с золотого рудника в Амулсаре компания LydianArmenia будет производить на технике корпорации Caterpillar Inc. В настоящее время на месторождении работает техника на 65 млн долларов - экскаватор, погрузчик и 6 грузовиков. Ожидаются еще 3 – вместе с вспомогательными малыми машинами.

В беседе с Арменпресс технический ответственный компании LydianArmenia Питер Нелл сказал: «В предстоящие 3 года указанной техники будет вполне достаточно для работы». Он также сообщил, что доставленную частями технику из США и Германии на месте помогала собрать компания Zeppelin – представитель Caterpillar.

Кроме того, LydianArmenia приобрела симулятор, на котором учатся водители. «Чтобы водить эти машины, нужна специальная лицензия, которая используется в горнодобывающей промышленности во всем мире. Стоит она 20 тысяч долларов», - сказал Питер Нелл.

Исполнительным директор LydianArmeniaАйкАлоян сообщил, что это крупнейший контракт, который Zeppelin заключил на приобретение такого объема техники сразу. «Мы приобрели также дробилку, фабрику – она уже в дороге, остальное уже на месте», - сказал Алоян.

Машины еще не задействованы. Компания ждет систему по предотвращению пожара. После закрытия карьера технику предполагается продать.

LydianInternationalLimited – в списке фондовой биржи Торонто, зарегистрирована в Соединенном Королевстве. Крупнейший американский и британский инвестор в Армении – с участием крупных американских участников финансирования месторожденияАмулсар.

Стоимость работ месторождения Амулсар (завершается в 2018г.) составит 370 млн долларов. В Армении по состоянию на октябрь создано около 1580 рабочих мест, где на 470 работают жители ближайших районов: из Джермука – 290 человек, из Горайка – 44, Гндеваза – 114, Саравана – 25. По проекту после окончания строительных работ намечено обеспечить 700 постоянных рабочих мест в течение 10 лет.