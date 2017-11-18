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На золотом руднике в Амулсаре будет работать техника «Катерпиллер» на 65 млн долларов


Добычу и перевозку руды с золотого рудника в Амулсаре компания LydianArmenia будет производить на технике корпорации Caterpillar Inc. В настоящее время на месторождении  работает техника на 65 млн долларов - экскаватор, погрузчик и 6 грузовиков. Ожидаются еще 3 – вместе  с вспомогательными малыми машинами. 

В беседе с Арменпресс технический ответственный компании LydianArmenia Питер Нелл сказал: «В предстоящие  3 года указанной техники будет вполне достаточно для  работы». Он также сообщил, что доставленную частями технику из США и Германии  на месте  помогала собрать компания Zeppelin – представитель Caterpillar.

Кроме того, LydianArmenia приобрела  симулятор, на котором учатся водители. «Чтобы  водить эти машины, нужна специальная лицензия, которая используется в горнодобывающей промышленности во всем мире. Стоит она 20 тысяч долларов», - сказал Питер Нелл.  

Исполнительным директор  LydianArmeniaАйкАлоян сообщил, что это крупнейший контракт, который Zeppelin заключил на приобретение  такого объема техники сразу. «Мы  приобрели также дробилку, фабрику – она уже в дороге, остальное  уже  на месте», - сказал Алоян.

Машины еще не задействованы. Компания  ждет систему по предотвращению пожара. После  закрытия  карьера технику предполагается продать. 

 

LydianInternationalLimited – в списке фондовой биржи Торонто, зарегистрирована в Соединенном Королевстве. Крупнейший американский и британский инвестор в Армении – с участием крупных американских участников финансирования  месторожденияАмулсар.

Стоимость работ месторождения  Амулсар (завершается в 2018г.) составит 370 млн долларов. В Армении по состоянию на октябрь создано около 1580 рабочих мест, где на 470  работают жители ближайших районов: из Джермука – 290 человек, из Горайка – 44, Гндеваза – 114, Саравана – 25. По проекту после  окончания  строительных работ намечено обеспечить 700 постоянных рабочих мест в течение 10 лет.



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