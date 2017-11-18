На линии соприкосновения Арцаха и Азербайджана сохранялось относительное затишье

За промежуток времени 12-18ноября на линии соприкосновения арцахских и азербайджанских противоборствующих сил сохранялось относительное затишье.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе Минобороны Арцаха, за этот период сил противник нарушил режим прекращения огня более 200 раз, произведя 1500 выстрелов из стрелковых орудий в сторону армянских позиций.

Передовые части Армии обороны Арцаха оставались в роли диктующего и продолжали уверенно нести боевую вахту.