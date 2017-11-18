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На линии соприкосновения Арцаха и Азербайджана сохранялось относительное затишье


За промежуток  времени 12-18ноября  на линии соприкосновения  арцахских и азербайджанских противоборствующих сил сохранялось относительное затишье.

Как  сообщили Арменпресс в пресс-службе  Минобороны  Арцаха, за этот период сил противник  нарушил режим прекращения огня   более 200 раз, произведя 1500 выстрелов  из стрелковых орудий в  сторону армянских  позиций.

Передовые  части Армии обороны  Арцаха оставались в роли диктующего и продолжали уверенно нести боевую вахту.



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