На линии соприкосновения Арцаха и Азербайджана сохранялось относительное затишье
За промежуток времени 12-18ноября на линии соприкосновения арцахских и азербайджанских противоборствующих сил сохранялось относительное затишье.
Как сообщили Арменпресс в пресс-службе Минобороны Арцаха, за этот период сил противник нарушил режим прекращения огня более 200 раз, произведя 1500 выстрелов из стрелковых орудий в сторону армянских позиций.
Передовые части Армии обороны Арцаха оставались в роли диктующего и продолжали уверенно нести боевую вахту.
- 15:10 Кусок торта со свадьбы Трампов выставили на аукцион
- 15:04 «СКА Хабаровск» проиграл без Руслана Корьяна
- 14:40 Арташес Гегамян: Евразийский экономический союз - гарант мира и процветания
- 14:32 Температура воздуха в Армении в ночь на 20 ноября повысится на 4-5 градусов
- 14:08 Президент Серж Саргсян принял известного врача Лео Бокерия
- 13:51 «Хоть на день: микрофон – детям» - 20 ноября с НС РА состоится специальное заседание
- 13:45 Пугачева и Галкин обвенчались
- 13:35 В Колумбии брошенная в аэропорту собака умерла от тоски по хозяину
- 13:29 На золотом руднике в Амулсаре будет работать техника «Катерпиллер» на 65 млн долларов
- 13:21 На линии соприкосновения Арцаха и Азербайджана сохранялось относительное затишье
- 12:45 Армения станет первой страной ЕАЭС и ОДКБ, подписавшей рамочное соглашение с ЕС - NewEurope
- 12:30 В Сирии за сутки подписали два соглашения о присоединении к перемирию
- 12:25 Минфин США: санкции против Ирана не запрещают оказания Тегерану гумпомощи
- 12:00 Завершился визит в Канаду делегации Армении во главе с министром обороны
- 11:29 В Ереване по подозрению в краже подвергнута приводу 19-летняя девушка
- 11:18 На западе Китая произошло землетрясение магнитудой 6,5
- 11:15 Европейские индексы - 17-11-17
- 11:14 Вертолет президента Аргентины совершил экстренную посадку из-за погоды
- 11:14 Американские индексы снизились - 17-11-17
- 11:12 Цены на цветные металлы - 17-11-17
- 11:11 Цены на драгоценные металлы выросли - 17-11-17
- 11:07 Цены на нефть выросли - 17-11-17
- 11:05 Саудовская Аравия отзывает своего посла в Германии для консультаций
- 10:48 Маркос Пизелли участвовал в очередной игре «Аль-Шабаб»
- 10:38 АразОзбилис стал автором гола в молодежном составе «Бешикташ»
- 10:19 Известен соперник Левона Ароняна в третьем туре Гран При
- 17.11-21:33 Президентом ФК "Арарат" избран Самвел Карапетян
- 17.11-20:33 Предстоящие на 18 ноября мероприятия
- 17.11-20:21 Российская авиация нанесла удар по террористам в Сирии
- 17.11-20:00 Регистрация лекарственных средств на территории ЕАЭС «переедет» в онлайн
- 17.11-19:43 "Горная Армения: царство безоара" - российский сайт снял фильм о дикой природе Армении
- 17.11-19:22 В Китае проведена первая в мире пересадка головы человека
- 17.11-19:16 Президент Армении принял министра внешних связей Бразилии
- 17.11-18:39 У берегов Аргентины пропала подлодка
- 17.11-18:18 Министр иностранных дел Армении принял председателя Сената Королевства Нидерландов
11:33, 16.11.2017
Просмотрели 1105 раз Европарламент принял резолюцию, признающую право народа Арцаха на самоопределение: азербайджанская провокация провалилась
11:00, 11.11.2017
Просмотрели 1022 раз На родине ценят нас всех – Элен Азарян советует сирийским армянкам не устремлять взор на другие страны
16:00, 11.11.2017
Просмотрели 971 раз Обладатель 9 «Грэмми» струнный квартет «Эмерсон» даст концерт в Ереване
13:17, 14.11.2017
Просмотрели 970 раз Новый Таможенный кодекс ЕАЭС вступит в силу с 1 января 2018 года
12:29, 11.11.2017
Просмотрели 930 раз Геноцид армян подготовил почву для Холокоста: NYT – о документальном фильме «Стремление к уничтожению»