Армения станет первой страной ЕАЭС и ОДКБ, подписавшей рамочное соглашение с ЕС - NewEurope

Ожидается, что одним из важнейших событий на предстоящем саммите Восточного партнерства в Брюсселе станет подписание рамочного соглашения КС-Армения.

Как передает Арменпресс, к этой теме обратилась автор статьи Виолетта Рушева на сайте NewEurope. Она отмечает, что нет сомнений том, что армянская сторона желает активизировать политические и экономические связи с Евросоюзом.

«На саммите Восточного партнерства Армения во второй раз попытается стать ближе ЕС», - пишет она, напомнив, что в 2013г. Армения не подписала соглашение, взамен войдя в ЕАЭС. Рушева подчеркивает, что это решение Еревана стало холодным душем для бюрократов ЕС.

По мнению автора, однако, неожиданное решение президента Сргсяна не удивило тех, кто знаком с экономической ситуацией в маленькой южнокавказской республике. В частности, она напомнила, что у Армении нет выхода к морю, ограниченные ресурсы, закрытая граница с Турцией, сложные отношения с Азербайджаном. «Учитывая это, у маленькой христианской страны не было иного выхода, как обратиться за помощью к России», - пишет Рушева, отмечая, что Россия – крупнейший торговый партнер Армении.

«Если на следующей неделе в Брюсселе Армения подпишет соглашение, она станет первой страной ЕАЭС и ОДКБ, подписавшей рамочное соглашение с ЕС. Похоже, Армения, которая находится между традиционными связями с Востоком и желанием интегрироваться в Европу, выберет второй вариант», - пишет автор.