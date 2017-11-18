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Армения станет первой страной ЕАЭС и ОДКБ, подписавшей рамочное соглашение с ЕС - NewEurope


Ожидается, что одним из важнейших событий на предстоящем саммите  Восточного партнерства в  Брюсселе станет  подписание  рамочного соглашения  КС-Армения.

Как  передает Арменпресс, к этой теме обратилась автор статьи Виолетта Рушева на сайте NewEurope. Она отмечает, что нет сомнений  том, что армянская сторона желает активизировать политические  и экономические  связи с Евросоюзом.   

«На саммите  Восточного партнерства Армения  во второй  раз попытается стать ближе ЕС», - пишет она, напомнив, что в  2013г. Армения  не  подписала соглашение, взамен войдя в ЕАЭС. Рушева подчеркивает, что это решение  Еревана стало холодным душем для  бюрократов  ЕС.

По мнению автора, однако,  неожиданное  решение  президента  Сргсяна не  удивило тех, кто знаком с экономической  ситуацией  в  маленькой  южнокавказской республике. В частности, она напомнила, что у Армении нет выхода к морю, ограниченные ресурсы, закрытая граница с Турцией, сложные отношения с  Азербайджаном. «Учитывая это, у маленькой  христианской  страны не было иного выхода, как обратиться за помощью к  России», - пишет Рушева, отмечая, что Россия – крупнейший  торговый  партнер Армении. 

«Если на следующей неделе в Брюсселе Армения подпишет соглашение, она станет первой  страной ЕАЭС и ОДКБ, подписавшей  рамочное  соглашение с  ЕС. Похоже, Армения, которая находится между традиционными связями с Востоком и желанием интегрироваться в Европу, выберет второй  вариант», - пишет автор.



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