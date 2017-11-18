Минфин США: санкции против Ирана не запрещают оказания Тегерану гумпомощи

Минфин США напомнил американцам, что санкции в отношении Ирана не запрещают им оказывать гуманитарную помощь пострадавшему от землетрясения Ирану, но необходимо соблюдать ряд ограничений, свидетельствует опубликованный ведомством документ. Как сообщает Арменпресс, об этом передает РИА «Новости».

Землетрясение магнитудой 7,2 произошло в минувшее воскресенье на границе Ирана и Ирака. Только в Иране, по разным данным, погибли от 430 до 445 человек, более 7 тысяч получили ранения.

"В свете трагического землетрясении в Иране Управление по контролю за иностранными активами министерства финансов (OFAC) хотело бы выделить, как американцы могут предоставить гуманитарную помощь иранцам в соответствии с введенными в отношении Ирана санкциями OFAC", — говорится в опубликованном Минфином пояснении.

"Частные лица США могут собирать средства за пределами Ирана для оказания помощи, осуществляемой неправительственными организациями в соответствии с Генеральной лицензией Е (издана в 2013 году, разрешает НПО оказание гуманитарной помощи Ирану), а также могут делать вклады в такие неправительственные организации для поддержания разрешенной им деятельности", — говорится в пояснении. В документе отмечается, что граждане США не могут переводить средства напрямую Ирану, неправительственным организациям в Иране, а также самостоятельно спонсировать проведение спасательных работ там.

В пояснении также говорится, что "продукты питания, одежда и медикаменты, предназначенные для гуманитарных целей, не попадают под действие торговых санкций США в отношении Ирана, только если они не направлены правительству Ирана, а также лицам и ведомствам, находящимися под санкциями".

Документ также отмечает, что "финансовые структуры США могут осуществлять некоммерческие личные переводы в Иран, что также включает передачу средств из США в Иран для помощи друзьям или членам семьи".