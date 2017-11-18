Завершился визит в Канаду делегации Армении во главе с министром обороны

В последний день рабочего визита в Канаду делегация Армении во главе с министром обороны РА Вигеном Саркисяном побывала в гостях колледжа «Алек Манукян» АВБС в Монреале.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ МО РА, гостей встретили воспитанники – в футболках с символами ВС РА, и прочитали письмо армянским солдатам. Затем они представили подготовленную для гостей из Армении программу. В ответном слове Виген Саркисян отметил, что во время своих визитов он всегда уделял большое внимание встречам в армянских школах, ибо без них немыслимо сохранение армянской идентичности.

«Наша страна ограничена в территории, население немногочисленное. Но наследие нашего народа неизмеримо больше. Наша борьба, осмысленностьнашего существования не могут быть ограничены ничем. Мы – носители нашего наследия, создатели которого мечтали о государственности. И сегодня, когда у нас есть свое государство, Армения, Арцах и Диаспора должны сделать все для реализации их мечты», - сказал министр обороны РА.

Затем делегация посетила армянскую школу Св.Акопа.Виген Саркисян оставил запись в Книге почетных гостей.

Перед отъездом в Монреале делегаты воздали дань памяти канонизированных жертв Геноцида армян.