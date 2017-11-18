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Завершился визит в Канаду делегации Армении во главе с министром обороны


В последний  день рабочего визита  в  Канаду  делегация Армении во главе с министром обороны РА Вигеном Саркисяном побывала в гостях колледжа «Алек Манукян» АВБС в Монреале. 

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ МО РА, гостей  встретили воспитанники – в футболках с символами  ВС РА, и прочитали письмо армянским солдатам. Затем они представили подготовленную для  гостей  из Армении программу. В ответном слове Виген Саркисян отметил, что во время своих визитов он всегда уделял большое  внимание встречам в армянских школах, ибо без них немыслимо сохранение  армянской  идентичности.

«Наша страна ограничена в территории, население  немногочисленное. Но наследие  нашего народа неизмеримо больше. Наша борьба, осмысленностьнашего существования не могут быть ограничены ничем. Мы – носители нашего наследия, создатели которого мечтали о государственности. И сегодня, когда  у нас есть свое  государство, Армения, Арцах и Диаспора должны сделать все для  реализации их мечты», - сказал министр обороны РА.

Затем делегация  посетила  армянскую школу Св.Акопа.Виген Саркисян оставил запись в Книге  почетных гостей.

Перед отъездом в  Монреале  делегаты  воздали дань памяти канонизированных жертв Геноцида армян.



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