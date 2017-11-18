В Ереване по подозрению в краже подвергнута приводу 19-летняя девушка

В результате совместных мероприятий сотрудников ереванских Аванского и Нор-Норкского отделений полиции РА 17 ноября с ул.Корюна по подозрению в краже подвергнута приводу Женя М. (1998 г/р).

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ полиции РА, 19-летняя девушка находилась в розыске с 16 ноября по обвинению в ч.1 ст.177 УК РА (кража).