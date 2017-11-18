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В Ереване по подозрению в краже подвергнута приводу 19-летняя девушка


В результате  совместных мероприятий сотрудников ереванских  Аванского и Нор-Норкского отделений  полиции РА 17 ноября с ул.Корюна по подозрению в  краже подвергнута  приводу  Женя М. (1998 г/р).

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ полиции РА, 19-летняя девушка находилась в  розыске с 16 ноября по обвинению в ч.1 ст.177 УК РА (кража).



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