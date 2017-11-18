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На западе Китая произошло землетрясение магнитудой 6,5


Землетрясение магнитудой 6,5 произошло в субботу в Тибетском автономном районе на западе Китая, сообщает Китайский сейсмологический центр.

Толчки были зафиксированы в 06.34 по местному времени (01.34 мск) в уезде Ньингчи, востоке Тибетского автономного района КНР. Очаг землетрясения залегал на глубине 38 километров. Как сообщает Арменпресс, об этом передает РИА «Новости».

Информация о пострадавших, жертвах или разрушениях в результате землетрясения не поступала.



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