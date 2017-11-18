Европейские индексы - 17-11-17

МОСКВА, 18 НОЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 17 ноября:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX снизился на 0.41% и составил 12993.73 пункта, французский CAC 40 снизился на 0.32% и составил 5319.17 пункта, британский FTSE снизился на 0.08% и составил 7380.68 пункта, российский MICEX снизился на 0.03% и составил 2131.91 пункта, а RTSI вырос на 0.46% и составил 1131.44 пункта.