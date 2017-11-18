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Вертолет президента Аргентины совершил экстренную посадку из-за погоды


Погодные условия стали в пятницу причиной экстренной посадки вертолета с президентом Аргентины Маурисио Макри и членами его семьи на борту, сообщает агентство Telam.

Макри направлялся на отдых в курортный город Чападмалаль, однако грозовой фронт и сильный ветер заставили пилотов срочно приземлиться. Как сообщает Арменпресс, об этом передает РИА «Новости».

До аэропорта курорта оставалось всего 10 минут полета, когда пилоты приняли решения о срочной посадке прямо в поле. За Макри и его семьей тут же был прислан кортеж, который доставил их к месту назначения по земле.



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