Полузащитник национальной сборной Армении по футболу Маркос Пизелли участвовал в очередной игре «Аль-Шабаб».

Как передает Арменпресс, в 10 туре первенства Саудовской Аравии «Аль-Шабаб» играл с командой «Аль-Иттахад». Встреча завершилась вничью - 1:1.

Маркос Пизеллибыл заявлен в стартовом составе «Аль-Шабаб» и участвовал во всей игре.

После этого тура «Аль-Шабаб» на 11 месте.