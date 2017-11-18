Маркос Пизелли участвовал в очередной игре «Аль-Шабаб»
Полузащитник национальной сборной Армении по футболу Маркос Пизелли участвовал в очередной игре «Аль-Шабаб».
Как передает Арменпресс, в 10 туре первенства Саудовской Аравии «Аль-Шабаб» играл с командой «Аль-Иттахад». Встреча завершилась вничью - 1:1.
Маркос Пизеллибыл заявлен в стартовом составе «Аль-Шабаб» и участвовал во всей игре.
После этого тура «Аль-Шабаб» на 11 месте.
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