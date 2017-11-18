Время в Ереване: 11:07:36,   18 Ноябрь

Маркос Пизелли участвовал в очередной игре «Аль-Шабаб»


Полузащитник национальной сборной  Армении по футболу Маркос Пизелли участвовал в очередной игре «Аль-Шабаб».

Как  передает Арменпресс, в 10 туре первенства Саудовской  Аравии «Аль-Шабаб» играл с командой «Аль-Иттахад». Встреча завершилась вничью - 1:1.

Маркос Пизеллибыл заявлен в стартовом составе  «Аль-Шабаб» и участвовал во  всей игре.

После этого тура  «Аль-Шабаб» на 11 месте.



Последние новости

Все новости    

  Завтра



Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 10 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации