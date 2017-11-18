АразОзбилис стал автором гола в молодежном составе «Бешикташ»

Член национальной сборной Армении по футболу АразОзбилис участвовал в молодежном составе в очередной игре турецкой команды «Бешикташ».

Как передает Арменпресс, в 12 туре первенства Турции «Бешикташ» играл с командой «Акисар» и победил со счетом 2:0. Член национальной сборной Армении АразОзбилисстал автором первого гола.

Армянский полузащитник играл в течение всего матча.