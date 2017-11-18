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АразОзбилис стал автором гола в молодежном составе «Бешикташ»


Член национальной сборной  Армении по футболу АразОзбилис участвовал в молодежном составе  в очередной игре турецкой команды  «Бешикташ».

Как передает Арменпресс, в 12 туре  первенства Турции «Бешикташ» играл с командой «Акисар» и победил со счетом 2:0. Член национальной сборной  Армении АразОзбилисстал автором  первого гола.

Армянский  полузащитник играл в течение  всего матча.



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