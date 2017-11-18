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Известен соперник Левона Ароняна в третьем туре Гран При


Известен соперник лидера армянских шахмат, действующего обладателя Кубка мира по шахматам  Левона Ароняна во втором туре Гран При.

Как  передает Арменпресс, в испанской Пальма де Мальорке продолжается последний Гран При года ФИДЕ. В третьем туре  соперником Ароняна будет француз Максим Вашье-Лаграв.  Остальные пары: Раджабов-Гири, Томашевски-Накамура, Лижен-Эльянов, Хаммер-Свидлер, Инаркин-Ларикришна, Яковенко-Рязанцев, Рапорт-Чао, Понс-Гельфанд.    

Занявшие  первую и вторую строчки в общем зачете получат право участвовать в матче претендентов на мировую шахматную корону. После  3 этапа общезачетную таблицу возглавляет ШахриярМамедьяров (340 очков).  Второй – Александр Грищук (336,4). Они завершили свои выступления в розыгрыше Гран При. На третьем месте – ТеймурРаджапов (241,4),  на 4 – Дин Лиже (240), замыкает первую пятерку Максим Вашье-Лаграв(211.4). Претенденты  на турнир претендов – Левон  Аронян, Сергей Карякин, Дин Лиже и Владимир Крамник.



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