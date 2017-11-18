Известен соперник Левона Ароняна в третьем туре Гран При

Известен соперник лидера армянских шахмат, действующего обладателя Кубка мира по шахматам Левона Ароняна во втором туре Гран При.

Как передает Арменпресс, в испанской Пальма де Мальорке продолжается последний Гран При года ФИДЕ. В третьем туре соперником Ароняна будет француз Максим Вашье-Лаграв. Остальные пары: Раджабов-Гири, Томашевски-Накамура, Лижен-Эльянов, Хаммер-Свидлер, Инаркин-Ларикришна, Яковенко-Рязанцев, Рапорт-Чао, Понс-Гельфанд.

Занявшие первую и вторую строчки в общем зачете получат право участвовать в матче претендентов на мировую шахматную корону. После 3 этапа общезачетную таблицу возглавляет ШахриярМамедьяров (340 очков). Второй – Александр Грищук (336,4). Они завершили свои выступления в розыгрыше Гран При. На третьем месте – ТеймурРаджапов (241,4), на 4 – Дин Лиже (240), замыкает первую пятерку Максим Вашье-Лаграв(211.4). Претенденты на турнир претендов – Левон Аронян, Сергей Карякин, Дин Лиже и Владимир Крамник.