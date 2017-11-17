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Президентом ФК "Арарат" избран Самвел Карапетян


Президентом футбольного клуба "Арарат" избран российский предприниматель и меценат, президент и основатель группы компаний "Ташир" Самвел Карапетян.

Как передает Арменпресс со ссылкой на «life.ru», Председателем совета директоров стал совладелец группы компаний "Авилон" Камо Авагумян. Об этом рассказали в пресс-службе клуба.

В сообщении говорится, что пост вице-президента "Арарата" занял Погос Галстян. Руководителем тренерского штаба назначен Игорь Звездин.

Главным тренером-аналитиком стал Дмитрий Безняк. Старший тренер — Максим Букаткин, тренер вратарей — Евгений Костенко.

Пост спортивного директора команды занял Артём Хачатурян.

После 17 туров ПФЛ московский "Арарат" с 45 очками в активе по-прежнему возглавляет турнирную таблицу в зоне "Центр". Занимающий второе место ФК "Рязань" отстаёт от "Арарата" на 13 очков. Следующую игру "львы" проведут 7 апреля в гостях против "Зенита" (Пенза).



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