Российская авиация нанесла удар по террористам в Сирии

Шесть стратегических бомбардировщиков Ту-22М3 нанесли удар по объектам "Исламского государства" в районе сирийского города Аль-Букемаль. Как передает Арменпресс со ссылкой на «РИА новости», об этом сообщает Минобороны РФ.

Целью стали опорные пункты боевиков, скопления живой силы и бронетехники.

Ту-22М3 вылетели из России и пересекли территорию Ирана и Ирака. В Сирии их прикрывали истребители Су-30СМ с аэродрома Хмеймим.

После выполнения боевой задачи все самолеты вернулись на аэродромы базирования.

За последние два дня это уже второй удар, который российская стратегическая авиация нанесла в районе Аль-Букемаля. Всего за неделю ВКС уничтожили в Сирии более 1250 объектов террористов.

Сенатор Виктор Бондарев, бывший командующий ВКС, высоко оценил действия российской авиации в Сирии. По его мнению, Ту-22М3 продемонстрировали "слаженную, филигранную работу". Но главные события в Аль-Букемале сейчас разворачиваются на суше, добавил он, отметив, что ВКС обеспечили сирийской армии возможности для окончательного разгрома ИГ.

Сирийские правительственные силы 9 ноября объявили о возвращении полного контроля над Аль-Букемалем — последним оплотом "Исламского государства" в стране. Сирийская армия смогла взять его при поддержке ВКС. В районе города остаются только отдельные очаги сопротивления и остаточные группы боевиков.