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"Горная Армения: царство безоара" - российский сайт снял фильм о дикой природе Армении


Российский сайт kovcheg.me снял фильм об Армении, дикой природе горной Армении и жизни безоарских коз в горных лесах страны.

«Мы приглашаем вас посетить уникальные природные объекты горной Армении и близко познакомиться с ее дикой природой», - как сообщает Арменпресс, говорится в описании фильма.

Фильм был снят в 2013-2016 гг. В нем рассказывается о нескольких экспедициях команды сайта «Ковчег» в горную Армению.



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