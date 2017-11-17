"Горная Армения: царство безоара" - российский сайт снял фильм о дикой природе Армении
Российский сайт kovcheg.me снял фильм об Армении, дикой природе горной Армении и жизни безоарских коз в горных лесах страны.
«Мы приглашаем вас посетить уникальные природные объекты горной Армении и близко познакомиться с ее дикой природой», - как сообщает Арменпресс, говорится в описании фильма.
Фильм был снят в 2013-2016 гг. В нем рассказывается о нескольких экспедициях команды сайта «Ковчег» в горную Армению.
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