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В Китае проведена первая в мире пересадка головы человека


Первая в мире пересадка головы человека была проведена на трупе в Китае в ходе 18-часовой операции. Во время процедуры удалось восстановить позвоночник, нервы и кровеносные сосуды. Как передает Арменпресс со ссылкой на «lenta.ru», об этом сообщает издание The Telegraph.

Об успешной пересадке головы объявил итальянский нейрохирург Серджо Канаверо (Sergio Canavero) на пресс-конференции в Вене. Операция была проведена командой из Харбинского медицинского университета (Китай) во главе с доктором Жэнь Сяопином (Xiaoping Ren). По словам Канаверо, трансплантация головы живого человека пройдет в ближайшее время.

В сентябре 2016 года нейрохирург опубликовал видео, в котором показаны животные (мышь и собака), пережившие пробную операцию по пересадке головы. В ходе эксперимента на животных использовался полиэтиленгликоль, который вводился в пораженные участки спинного мозга и способствовал восстановлению связей между тысячами нейронов.

Операция на трупе проведена в рамках подготовки к пересадке человеческой головы российского программиста, страдающего от нейродегенеративного заболевания. Однако нет никаких убедительных доказательств того, что операция осуществится.

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