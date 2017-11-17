У берегов Аргентины пропала подлодка

Боевая подводная лодка "Сан-Хуан" ВМС Аргентины пропала у берегов южноамериканской страны. Как передает Арменпресс со ссылкой на «РИА новости», об этом говорится в сообщении Военно-морских сил в Twitter.

На борту находятся 44 члена экипажа.

Субмарина перестала выходить на связь на пути из порта Ушуайя в город Мар-дель-Плата. На ее поиски направили самолеты и корабли. Они находятся в районе, где подлодку зафиксировали последний раз.

По данным газеты Clarín, последний раз контакт с субмариной устанавливался в среду. Отмечается, что на подлодке мог произойти пожар или некий технический сбой.

"Сан-Хуан" построили в Германии, в состав ВМС Аргентины она вошла в 1985 году. Длина подлодки достигает 66 метров, она развивает скорость до 25 узлов.